Tulfo laglag sa US citizenship

Siguradong maba-bypass o hindi na maaprubahan ang ad interim appointment ni Department of Social Welfare Secretary Erwin Tulfo ng Commission on Appointments (CA) na magsususpinde na ang sesyon sa Miyerkoles, Disyembre 14,

Sa isang press conference, inihayag ni Senate President Juan Miguel ‘Migz’ Zubiri, chairman ng CA na hindi maihahabol ang pagdinig at kumpirmasyon ni Tulfo bago ang Christmas break ng Kongreso dahil kumplikado umano ang isyu ni Tulfo.

“Ang DSWD secretary is a bit more complicated kasi nag-invite kami ng justices to weigh in the opinion on citizenship and conviction,” sabi ni Zubiri.

“I read a news article about the conviction they are still appealing it. It has final decision sa SC (Supreme Court) it was a mere payment of fine,” dagdag pa niya.

Makakapagpatuloy lang umano ang panunungkulan ni Tulfo bilang kalihim ng DSWD kung muli itong mare-reappoint ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

“Yes, he will be bypassed this coming month and he has to be reappointed by the president. It’s all in the hands of the president, he knows the issue,” ayon kay Zubiri.

Sa report na natanggap ng CA, pinal nang hinatulan ng Korte Suprema si Tulfo na guilty sa kasong libel, taliwas sa naunang ulat na nakaapela pa ang kanyang conviction sa SC.

Bagama’t pinagmumulta lang si Tulfo ng korte, sinabi ni Zubiri na kailangang pag-aralan ng CA kung maari itong maitalaga sa tanggapan ng gobyerno kung may pinal na conviction ang korte dahil may precedence umano na itinuturing ng moral turpitude ang kasong libel.

Bukod diyan, may permanenteng diskuwalipikasyon din sa tanggapan ng gobyerno kapag may pinal na hatol na ang Korte Suprema.

Paliwanag pa ni Zubiri, hindi pa umano nangyayari na nagkumpirma ang CA ng appointee na may final conviction sa kasong kriminal. Hindi rin umano niya papayagan na mangyari ito lalo na kung may legal na implikasyon ito.

Saad pa ni Zubiri, kailangan pa rin umanong pag-aralan ang paiba-ibang pahayag tungkol naman sa American citizenship ni Tulfo na umano’y binitiwan lang niya nitong 2022. (Dindo Matining)