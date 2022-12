Training camp, pagawaan ng bomba, sinira

Winasak ng mga awtoridad ang natuklasang training camp at pagawaan ng bomba ng mga miyembro ng Maute Group sa bayan ng Marogong sa Lanao del Sur kahapon ng umaga.

Natunton ng tropa ng Joint Task Force–Central ang itinayong kampo at pagawaan ng bomba ng mga bandido kasunod ng pagkakadakip sa mataas na lider ng grupo na si Mastura Disomala, 43-anyos, dating barangay chairman at umano’y nagme-maintain ng mga pribadong armadong grupo na nauugnay sa Daulah Islamiyah-Maute Group at mga tauhan nito na sina Samen Mamasao, 23; at Moca Gimbal, 25, sa bayan ng Marantao noong Agosto.

Ayon sa militar, kinokordon na ang lugar na posibleng labasan ng nasa 40 natitirang miyembro ng Maute group. (Catherine Reyes)