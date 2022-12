Tinedyer tinawag na pokpok, 2 bebot dinampot

Kalaboso ang dalawang babae nang tawagin nilang pokpok ang 15-anyos nilang kapitbahay sa San Miguel, Cebu City.

Inaresto ng mga tauhan ng Criminal Investigation Detection (CIDG), Cebu Provincial Field Unit (PFU) at Provincial Intelligence Unit ng Cebu Police Provincial Office sina Florame Rose Sabuero Ampong, 31, at Glafira Sabuero, 54, kapwa ng Barangay Lorega sa nasabing bayan noong Biyernes sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Regional Trial Court Branch 24 Judge Jose Nathaniel Andal dahil sa paglabag sa Republic Act 7610, o Special Protection of Children against Abuse, Exploitation and Discrimination Act.

Ayon kay CIDG Cebu PFU chief Major Nazarino Emia, kinasuhan ng nga kaanak ng menor de edad ang dalawa dahil ipinahiya nila ang 15-anyos na biktima sa pagtawag dito ng ‘prostitute’ sa kanilang dialect.

Nanindigan ang mga kaanak ng tinedyer na hindi nila palalagpasin ang ginawa ng mga suspek dahil na-trauma umano ito sa kahihiyang idinulot nito sa biktima.