Thunderbird katuwang sa pagbangon ng sabong sa Pilipinas – Alimario Flores

PARA makalikom ng pondo sa mga proyektong pangkawanggawa, inilarga ng Thunderbird ang Manila Challenge 6-Stag All Star Invitational Derby nakaraan sa Manila, Arena.

Maliban sa pagtulong sa mga kapwa sabungero na naapektuhan ng COVID-19, layunin ng naisagawang derby na palakasin ang samahan ng mga endorser ng sabong.

“During the pandemic, lahat hindi alam ang gagawin. Lahat nangangapa. Dahil nahinto ang mga sabong, we came out with an idea on how to help our partners and support the industry. We identify our partners and dealers. Yung mga tindahan, lalo na yung malillit binigyan namin ng ayuda yung mga takal boys at tindera. Sa mga farm, sinuportahan din namin yung mga workers, mananari at mga doctor ng manok.” saad ni Alimario Flores, Trade Marketing Head ng Thunderbird.

Halos lahat ng backyard breeder at maging ang malalaking farm ay naapektuhan ng todo sa kasagsagan ng COVID-19.

Kasama ang Thunderbied sa pagtulong sa pagbangon ng sabong matapos sumadsad sa loob ng dalawang taon.

Nawalan ng pagkakakitaan ang ibang nagtatrabaho sa loob ng sabungan nang masalto ang mga pa-derby noon.

“Hindi lang mga tao ang binigyan namin ng ayuda, pati iyung mga manok naglaan kami ng mga bitamina at pagkain lalo na sa maliliit na farm,” sambit ni Flores. (Elech Dawa)