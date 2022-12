Sorpresang earthquake, fire drill sa mga iskul ipinakakasa

Nais ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte-Carpio na magkasa ng mga sorpresang earthquake at fire drill ang lahat ng mga pampublikong paaralan sa bansa.

Layon ng nilagdaan niyang Department of Education (DepEd) Order No. 53, Series of 2022 na pataasin ang kamalayan ng mga mag-aaral gayundin ng pamunuan ng mga eskuwelahan ukol sa mga dapat na gawin sa panahon ng mga kalamidad.

Ayon kay Duterte-Carpio, lantad ang bansa sa mga natural na kalamidad tulad ng lindol at iba pa na gawa ng tao kaya dapat tiyakin ang seguridad at kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang tauhan ng mga paaralan sa pamamagitan ng mga sorpresang earthquake at fire drill tuwing una at ikatlong linggo kada buwan.

“Emergencies and calamities may strike anywhere and anytime. Thus, having an effective preparedness plan is the key in preventing disasters and saving lives,” ayon pa sa Bise Presidente at kalihim ng DepEd.