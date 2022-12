Richard puring-puri ng mga kasamahan sa ‘The Iron Heart’

Nakaka-feel good ang mga papuri ni DJ Jhaiho kay Richard Gutierrez.

Madalas silang magkasama ngayon sa Cebu dahil sa location taping doon ng ‘The Iron Heart’.

Kuwento sa akin ni DJ Jhaiho, kapag nagkakasabay sila sa flight pa-Cebu o pa-Manila man, madalas daw na inililibre siya ng food ng kanilang bida.

Minsan daw ay may eksena si Richard sa may bahay kung saan madalas ang mga eksena ni DJ Jhaiho at ibang female cast ng nabanggit na Kapamilya Network action-drama series.

“So, may kailangang eksena na kunan doon at kasama si Chard, kaya pumunta siya sa location namin at sa tent na rin namin siya nag-stay. Nahihiya pa nga si Chard.

“Sabi niya sa amin, kung may kailangang magbihis daw sa amin, magsabi lang sa kanya at lalalabas siya ng tent. Ganoon siya ka-gentleman,” chika ni DJ Jhaiho.

Kinuwento nga raw niya sa ate ni Richard na si Ruffa Gutierrez ang kabaitan ng Kapamilya actor. Nag-guest daw kasi siya sa ‘M.O.Ms (Mhies On a Mission) ng AllTV (new Channel 2).

“Tuwang-tuwa ako, Kuya Jun, talagang ikinuwento ko kay Ruffa na ang bait-bait nio Chard. Lahat, napupuri si Chard sa kabaitan niya,” sey pa ni DJ Jhaiho.

Noong Friday nga raw na rest day nila at lahat ay walang taping ay nag-rent pa ng basketball court si Richard para lahat sila ay makapag-enjoy sa paglalaro.

“Masayang bonding din ‘yon. ‘Katuwa nga si Chard dahil may mga ganoong ginagawa siya kapag rest day namin. Ang sarap lang ng bonding!” kuwento pa ng comedian-radio DJ.

Naku, feeling ko nga, Dondon (my dear editor), kapag nabasa ni Richard ang mga papuri sa kanya ni DJ Jhaiho ay baka bigyan siya ng bonggang Christmas gift ng mister ni Sarah Lahbati, huh!

‘Yun na!

VM Yul Servo hindi lumaki ulo

Naku, Dondon, naaliw ako nang magkita kami ni Manila Vice Mayor Yul Servo-Nieto sa isang Chinese restaurant sa Ermita, Manila noong isang gabi.

Walang pinagbago ang actor-politician dahil habang magkachikahan kami ay panay ang smile niya.

Known nga si Yul sa pagiging palangiti. Very pleasant lang ang dating niya.

Anyway, inusisa ko si Yul kung ngayong vice mayor na siya ay may balak pa ba siyang bumalik uli sa pag-arte?

Sey ni Yul, puwede naman siyang tumanggap ng proyekto kung ok naman ang role. May days naman daw na puwede siyang mag-shooting o taping, pero siyempre, priority raw niya ang pagiging vice mayor ng Maynila.

Anyway, bukas ng 2:00pm ay mapapanood sa ‘Anything Goes’ online show ko sa Abante Tele-Tabloid ang interbyu ko kay Yul sa dinner na ipinag-imbita ni Mr. Juanito Ang.

‘Yun na!