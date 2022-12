Presyo ng bilihin sisirit sa insurance hike

Naghain ng resolusyon ang isang party-list solon upang imbestigahan ang nakaambang pagtaas sa catastrophe insurance premium rate na magkakaroon ng epekto sa presyo ng mga bilihin.

Sa House Resolution 632, sinabi ni AGRI Party-list Rep. Wilbert Lee na lubhang nakakabahala ang 40% hanggang 400% na pagtaas sa insurance premium na ipatutupad sa Enero 1, 2023 alinsunod sa Insurance Commission (IC) Circular Letter No. 2022-34.

“Taking into consideration that we are still just recovering from the effects of the COVID-19 pandemic, it is incumbent upon the government to respond to their critical needs as we slowly get back on our feet. We must not add to the burdens of the public, especially the marginalized sectors,” sabi ni Lee.

Ayon kay Lee itutulak ng pagtataas ng catastrophe insurance premium ang inflation rate dahil ipapasa ang gastusing ito sa mga mamimili. Saklaw ang pagtataas sa premium ang insurance ng mga gusali, warehouse, equipment at maging residential property.

“May domino effect po ang pagtaas na ito. Apektado dito ang manufacturing sector, at damay ang distribution, retail, pati na ang agrikultura,” dagdag pa ni Lee.

Pinuna rin ni Lee ang limitado umanong konsultasyon na isinagawa ng Insurance Commission at iginiit ang oposisyon ng mga negosyante sa pagtataas ng premium. (Billy Begas)