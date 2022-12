PNP binalaan mga scammer, bilang na maliligayang araw

Kumbinsido ang Philippine National Police-Anti Cybercrime Group (PNP-ACG) na bilang na ang maliligayang araw ng mga scammer dahil sa paglabas ng Implementing Rules and Regulations ng SIM Card Registration Law kahapon.

Kasabay nito’y pinag-iingat ni PNP-ACG spokesperson Lt. Michelle Sabino ang publiko dahil tiyak na magkukumahog ang mga online criminal para makadale pa lalo at alam ng mga ito na panahon ngayon ng bigayan ng bonus sa mga empleyado.

Aniya, kailangang maging alerto ang publiko sa mga patibong gaya ng online at investment scam.

“We have been receiving a lot of complaints lately, ang mga kawatan lahat ng paraan puwedeng gawin para makapanloko – swindling, estafa, panloloko sa online buying or online selling, even investment scams. Dahil Christmas, may bonus and capacity to spend or purchase, it is higher than normal to they attack during these times,” dagdag pa nito.

Ayon pa kay Sabino, ang pagpapalabas sa IRR para sa pagpapatupad ng SIM Card Registration Law ay katapusan na ng mga scammer dahil madali na silang makikilala kumpara ngayon na naitatago pa ng mga ito ang kanilang pagkakakilanlan.

“Ngayong inilabas na ang IRR,, their scamming world will become smaller, because they can be easily identified unlike now, they are hiding under the anonymity of the web,” saad pa ni Sabino. (Edwin Balasa)