Pinoy shooter Kahlil Viray inasinta 3 gintong medalya

NASUNGKIT ni Kahlil Adrian Viray ang tatlong gintong medalya sa 2022 International Practical Shooting Confederation (IPSC) Handgun World Championships na nagtapos nitong Sabado sa Pattaya, Thailand.

Kabilang sa mga pinarangalan sa ika-19 na edisyon ng shootfest ay ang son-in-law ni Senador Bato dela Roaa na si Edcel John Gino na silver medalist sa Open Division at Open Division Team Champions.

Si Viray, ang nag-iisang Filipino at Asian member ng prestihiyosong CZ Shooting Team, ay matagumpay na nadepensahan ang Junior title at namuno sa Individual Overall sa Standard division.

Ang kanyang ikatlong gintong medalya ay nagmula sa team event kasama ang mga kababayan na sina Rolly Nathaniel Tecson, Gerard Loy at Joseph Bernabe, Jr.

Ang 17-taong-gulang na kambal na kapatid ni Kahlil, sina Akeem Adrian at Kareem Adrian, ay nagtapos sa ikatlo at ikalimang puwesto, ayon sa pagkakabanggit, sa Standard Junior.

Nagwagi din ng gintong medalya para sa Philippine Practical Shooting Association (PPSA) sina Jeufro Emil Lejano (Classic Overall), Jethro Dionisio (Classic Senior), Jerome Jovanne Morales (Production Optics Senior) at Aeron Jhon Lanuza (Production Junior). (Lito Oredo)