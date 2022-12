PBBM utak ng Maharlika Fund

Binasag na ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang pananahimik sa isyu ng Maharlika Investment Fund (MIF) na tinututulan ng mga kritiko.

Sa isang panayam sa pangulo habang bumibiyahe sa Belgium, inamin nito na siya ang nagbukas ng ideya na magtatag ng Maharlika Investment Fund upang makadagdag ng pamumuhunan sa bansa.

Isang paraan aniya ito para makakuha ng dagdag na investments upang mapaangat ang bansa.

“For sure, I wouldn’t have brought it up otherwise. It’s very clear that we need added investments. It’s another way to get that,” anang Pangulo.

Tumanggi namang sagutin ng presidente ang mga kritisismo na wala sa timing umano ang pagbuo ng MIF.

Sinabi ni Pangulong Marcos na iwasan muna ang mga debate hangga’t hindi nakikita ang pinal na kalalabasan nito sa Kongreso dahil ang mga mambabatas aniya ang magpapasya para maging batas ang MIF.

“Let’s not debate until we see the final form, because we could be debating about provisions that may no longer exist. Antayin natin kung anong gagawin ng legislation,” dagdag ng Pangulo. (Aileen Taliping)