Paulene Beatriz Obebe winalis COPA swimming

KINUMPLETO ni Paulene Beatriz Obebe ang isa pang sweep sa pagtatapos ng 1st COPA-SMP (Congress of Philippine Aquatics, Inc.-Samahang Manlalangoy ng Pilipinas) Christmas Friendship Swimfest nitong weekend sa Teofilo Yldefonso Swimming Pool sa loob ng Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Maynila.

Isinara ni Obebe, ipinagmamalaki ng Aqua Sprint Swim Club, ang kanyang kampanya sa apat na nilahukang event sa pamamagitan ng mahusay na pagtatanghal sa girls 12-yrs-old 100m freestyle sa tiyempong isang minuto at 06.76 segundo na nagpatibay sa kanyang Most Outstanding Swimmer (MOS) award.

“Masayang-masaya po. Sana next year mapababa ko pa iyung mga time sa event ko,” sabi ni Obebe, naunang nagwagi sa girls 12-yrs Class A 50m butterfly (31.18), 50m backstroke (34.83) at 50-m free (29.33 ).

Sinabi ni COPA board member at SMP president na si Chito Rivera na kinumpirma na ni Rob Wright ng sikat na Hong Kong swimming family at pinuno ng HK Swim Club na magpadala ng isang dosenang swim club sa tournament ng COPA na pansamantalang itinakda sa Marso sa susunod na taon.

“Nakausap ko si Rob Wright ng HK. Matagal na nating kaibigan ang pamilya niyan. Magpapadala daw siya ng team kahit isang dosena. Iyung isa pang kaibigan natin sa Malaysia ganoon din ang suporta sa atin. So, hindi na natin kailangang gumasta ng malaki para lumabas ng bansa, iyung foreign team ang papupuntahin natin dito,” saad ni Rivera.

Bukod dito, iginiit ni Rivera na plano ng COPA na magdaos ng mas maraming tournaments at education seminars para sa mga coaches at public schools PE teachers gayundin ang pagpapatuloy ng vision ni COPA president at Batangas 1st District Congressman Eric Buhain na makipagtambalan sa iba pang swim clubs at organizations para patatagin at maisulong ang isang nagkakaisa at progresibong swimming grassroots program sa bansa. (Abante Sports)