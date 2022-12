Nanay ni Cher pumanaw na

Nagluluksa ang iconic singer na si Cher dahil sa pagpanaw ng kanyang 96-year old mother na si Georgia Holt.

In-announce ito ng 76-year old Oscar winner sa Twitter: “Mom is gone.”

Ilang buwan na raw may failing health si Holt. Naospital ito since September dahil sa sakit na pneumonia.

Isang successful na model noong ’40s and 50s ang ina ni Cher na lumabas din sa isang episode ng sitcom na I Love Lucy noong 1956. Singer din si Holt at naglabas ito ng album noong 1980.

Nag-share pa dati si Cher ng isang selfie kasama ang kanyang ina na may caption na: “This is what 70 & 90 look like in my family…. Mom has no make up on.”

May ginawa rin documentary tungkol kay Georgina titled “Dear Mom, Love Cher,” at kinuwento roon ni Holt ang paglaki niya sa Arkansas at ang maranasang nakasal ng anim na beses. May duet pa ang mag-inang Cher at Georgia sa naturang documentary.

“She never gave me and my sister advice because, truthfully, she knew we’d never take it. Instead, we learned about life by listening to her talk about the things she did wrong and the things she did right,” sey pa ni Cher tungkol sa kanyang ina.

Huling TV appearance ni Holt ay ang pagiging guest judge nito sa RuPaul’s Drag Race in 2014. (Ruel Mendoza)