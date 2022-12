Mt. Fuego sa Guatemala sumambulat, mga biyahe inawat

Itinigil ang mga biyahe sa pinakamalaking paliparan at isinara sa trapiko ang isang kalsada matapos na sumambulat at bumuga ng lava at abo ang Mt. Fuego sa Guatamela simula noong Sabado.

Sa ulat, nagsimulang pumula ang kalangitan sa pagitan ng mga lalawigan ng Escuintla, Chimaltenango at Sacatepéquez nang magpakawala ito ng lava na lagpas sa 500 metro mula sa bunganga nito at abo na umabot sa taas na 3,763 metro noong Sabado ng gabi at nagpatuloy hanggang nitong Linggo.

Dahil dito, kinansela ang mga biyahe sa La Aurora international airport at isinara rin ang kalsadang nagkokonekta sa southern at central Guatemala dahil sa makapal na abong bumagsak mula sa bulkan.

Huling pumutok ang Fuego volcano noong 2018 na ikinasawi ng 215 residente. Ayon kay National Coordinator for Disaster Reduction (Conred) spokesman Rodolfo Garcia, wala pa namang naiulat na paglilikas sa mga komunidad malapit sa bulkan.