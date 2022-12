Mga fan dumepensa: Zack Tabudlo inakusahang mabaho ugali

Umaray, umalma ang mga solid fan ni Zack Tabudlo sa birada na kumalat sa Twitter.

Heto nga ang chika ni Gayle Oblea:

“Para sa mga naghahanap ng context…

“Okay, I shall complete it.

“This kid was supposed to play on stage at 10:15 pm, a couple of weeks ago. His band was already on stage, every body was ready, except sa kanya na ayaw pa umakyat dahil 10pm pa lang daw.

“Dahil awkward na, pinuntahan na siya ng head of events (who is a woman I wont mention her name anymore. Pero if you know her she is an absolute sweetheart when you talk to her.).

“Pinakiusapan na umakyat na siya cause they’re all waiting for him, he shouted na 10:15pm pa siya sabay bagksa ng pintuan.

“Even his manager apologized on his behalf because he was rude and obnoxious. Tapos nung tumugtog na… hindi na nga napigilan ng iba sa crowd nung nag-spiel na siya ng mga pa-echos na:

“Sino dito may problema (pertaining to pag-ibig)?

“Sabay sigaw ang crowd, ikaw! Dahil ang baho ng ugali mo!

“Ayun si kuya, nung patapos na nag-walk out sa stage…

“At ito matindi… ‘yung host (kilalang-kilala) sobrang hindi rin kinaya attitude niya… sarcastic ng sinabi: ‘Grabe po guys! Graaabe ang tindi! Ang tindi ng talent.”

“Ayun. So, kaya ekis na siya sa akin. Blocked!”

At umalma nga agad-agad ang mga fan ni Zack. Isang side pa lang daw ang naririnig. At wala silang makitang malit sa ginawa ni Zack, if ever na may katotohanan man ang ibang detalye.

“That’s her story. That’s her truth but that doesn’t mean that’s the truth. There are always two sides to every story. Besides, 10:15 is 10:15. It’s his right to refuse. Ang dami pang puwedeng gawin sa 15 minutes!” depensa ng isang female fan.

“Whatever, I’m still gonna listen to Zack Tabudlo’s songs beside this issue is so small (???) compare to other artists out there that you still continue to support.”

“People cancelling Zack because he refuses to work earlier that his scheduled performance at 10:15. I’m literally like that I refuse to work earlier than my 8am shift because I’m only paid starting 8am. Ewan ko sa inyo!”

Well, may mga nagbabanta rin na ayaw na nila kay Zack, na tatanggalin na nila ito sa kanilang playlist.

Well, abangan na lang natin ang side ni Zack, ha! May karapatan naman siyang i-air ang side niya, no! (Rb Sermino)