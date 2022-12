Marcos isasalba 600K Pinoy marino sa Europa

Susunod ang Pilipinas sa mga itinakdang pamantayan ng Europa sa Maritime Safety Agency upang hindi makompromiso ang trabaho ng mahigit kalahating milyong Filipino seafarers.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa isang panayam sa kanya habang patungo sa Belgium nitong Linggo ng gabi.

Ayon sa pangulo, walang magagawa ang Pilipinas kundi ang sumunod sa itinakdang requirements ng European Maritime Safety Agency (EMSA) dahil kung hindi ay posibleng hindi ma-accredit ang 600,000 Filipino seamen.

“It’s not something you can debate about. You comply. We’ll have to comply. So that we will be accredited. Hindi — it’s not discretionary,” anang pangulo.

Isa sa requirement ng EMSA para sa mga Pinoy seamen ay ang pangangailangang sumailalim sa shipboard training.

Tiniyak ni Pangulong Marcos gagawin ng gobyerno ang lahat ng angkop na hakbang upang hindi makompromiso ang hanapbuhay ng maraming Pinoy seamen at katunayan aniya ay kumikilos na ang mga kaukulang ahensya ng gobyerno upang maayos at makasunod sa itinakdang requirements.

“Everybody in the industry is working very hard for us to get that. Napakalaking ano naman… because we have 600,000 plus marino all over the world right now. So we don’t want to put them in ano, in a bad place,” dagdag ng pangulo.

Huling pagkakataon na aniya ito ng Pilipinas kaya kailangang sumunod dahil maraming pamilya ang magsasakripisyo kapag hindi nakapagtrabaho ang kanilang mga asawa o anak sa barko na siyang pinagkukunan ng kanilang hanapbuhay. (Aileen Taliping)