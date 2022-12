Management team sinisi: SB19 nag-ala-Deanna Wong sa fan

Isa na namang fan ang nakaranas ng pambabalewala sa isang kilalang personalidad nang hingan niya ng pabor ang SB19.

Nagbahagi ng karanasan ang isang fan, na kesyo tinanggihan siya sa isang photo op ng SB19. Makikita ang video ng SB19 na nasa airport.

Kuwento ni @ihavenobiasBES2, “ “Flew from MNL after a Kpop concert & saw SB19 a Pop group in the same flight. Me & fam loved their songs! I tried to politely asked for a pic but I got declined. Hopefully, next time,” sabi niya.

Wala namang bahid na nagalit o nagtampo sa Pinoy boy band ang fan, kahit nag-ala-Deanna Wong sa kanya ang grupo. Kanya-kanya namang reaksyon ang mga sumawsaw sa post.

Sabi ng marami, management team ng mga artist ang humaharang o tumanggi sa ganitong pabor, lalo na kapag nasa kalagitnaan ng trabaho.

Kung sa mga star lang pumapayag ang mga ito sa photo op, autograph, sa kahit na sinong panatiko. (Rey Pumaloy)