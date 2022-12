Magandang Pamasko sa Pilipino

Makaasa ang sambayanan na hindi mangyayari ang pinangangambahang recession sa Pilipinas kahit tumaas ang inflation ng eight percent nitong Nobyembre 2022.

Ito po ang positibong pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos maitala ang 8% inflation rate nitong nakalipas na buwan dahil sa hindi mapigilang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin na nakaapekto lalo na sa mga ordinaryong Pilipino.

Kumpiyansa po ang gobyerno na walang mangyayaring sibakan at tanggalan sa trabaho ng maraming Pilipino dahil sa inflation dahil bumaba ang unemployment rate sa bansa na nangangahulugang maraming mga Pilipino ang nagkakaroon ng trabaho kahit na makakaranas ang bansa ng matinding epekto ng mga panlabas na kadahilanan gaya ng mataas na presyuhan ng langis sa pandaigdigang pamilihan.

Ang sabi ng Presidente, bagamat may pagtaas sa presyo ng mga bilihin, magandang balita pa rin sa bansa at sa mga Pilipino ang pagbaba ng bilang ng mga walang trabaho ng 4.5% mula sa dating five percent.

May nasisinag na magandang pag-asa ang gobyerno sa sitwasyon ng ekonomiya dahil kung dumadami ang nagkakaroon na ng trabaho, may magagastos na ang mga tao at sisigla ang mga negosyo.

Kaya naman masigasig ang gobyerno sa kanilang trabaho at gumawa ng mga paraan upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga ordinaryong mamamayan.

Batay po sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority (PSA), mula sa 3.5 milyon na mga tambay noong nakalipas na taon, bumaba na ito ng 2.24 million nitong Oktubre 2022 dahil marami na sa mga Pilipino ang nagkaroon na ng hanapbuhay.

Mismong mga negosyante sa bansa ang naniniwala na hindi magtatagal ang nararanasang mataas na inflation at pansamantala lamang ito dahil hindi nagmula sa loob mismo ng bansa ang mga dahilan kung bakit mataas ang mga bilihin.

Hindi lamang po ang Pilipinas ang nakakaranas ng inflation kundi ng buong mundo dahil sa epekto ng patuloy na hidwaan ng Russia at Ukraine kaya tumaas ang presyo ng langis sa world market, gayondin ang ibang mga produkto gaya ng trigo na ginagamit halos lahat ng mga bansa.

Naniniwala po ang mga negosayante, partikular ng Employers Confederation of the Philippines (ECOP) na kung hindi nagbukas ang ekonomiya ay marami pa rin sanang mga Pilipino ang walang trabaho hanggang sa ngayon.

Nagpapasalamat ang ECOP kay Pangulong Marcos jr. dahil tinutukan agad nito ang pagpaparami ng trabaho at paghikayat ng mga negosyante para mamuhunan sa Pilipinas pag-upo nito sa puwesto.

Ayon po sa mga negosyante, malaking bagay na binuksan ni Pangulong Marcos ang Pilipinas sa mga dayuhang investor dahil tuloy-tuloy na ang pagbangon at paglago ng ekonomiya.

Ang mga naging biyahe ni Pangulong Marcos Jr. sa ibang mga bansa para manghikayat ng mga investor ay nagkakaroon na ng resulta dahil may mga tumugon sa kanyang imbitasyon at tumataas din ang tiwala ng international investments sa gobyerno kaya marami na ang nagagawang trabaho para sa mga Pilipino.

Kaya naman positibo ang pananaw ng mga negosyante sa bansa na pansamantala lamang ang nararanasang inflation at kumpiyansang bababa rin ito sa pagpasok ng 2023 at bababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin.

Isa sa mga kapansin-pansing mataas na presyo na mga bilihin ngayon ay ang sibuyas na ginagamit ng bawat pamilya sa kanilang pang-araw araw na pagkain kaya naman aktibo ang Department of Agriculture sa pagsusulong ng mga hakbang upang mapababa ang presyo ng sibuyas.

Halos katumbas na kasi ng isang kilo ng karneng baboy ang presyo ng sibuyas na pula na naglalaro sa P270 hanggang P300 kada kilo at mas lalong mataas kapag puting sibuyas ang bibilhin.

Umaasa ang D.A. na madadagdagan na ang supply ng sibuyas ngayong buwan dahil panahon na ng anihan sa Nueva Ecija na isa sa pinagkukunan ng supply at inaasahang makatutulong para bumaba ang presyo nito sa mga susunod na araw.

Kapag makikitang kulang pa ang supply lalo na sa mga huling linggo ng Disyembre ay pagpapasyahan ng ahensiya kung dapat bang mag-import o hindi dahil ang iniiwasan ng gobyerno ay bumaha ng mga imported na sibuyas sa mga palengke at ang epekto nito ay malulugi naman ang mga lokal na magsasaka sa kanilang produkto.

Lahat po ng mga bagay na nakakaapekto sa publiko lalo na sa sektor ng agrikultura ay binabalanse ng administrasyon dahil malinaw ang adhikain ni Pangulong Marcos na itaas ang antas ng mga magsasaka sa bansa, mapaangat ang kanilang produksiyon at mapaganda ang buhay ng mga ito kasabay ng iba pang sektor ng lipunan.