Korapsyon sa LTO, malaking hamon kay Chief Tugade

Sa unang araw ni LTO Chief Jay Art Tugade, naglunsad ito ang giyera kontra sa korapsyon gamit ang bagong teknolohiya, lalo na sa pagrerehistro ng sasakyan at pagkuha ng lisensiya.

Alam naman natin na bawat human intervention ay pagkakataon para bumagal ang transaksyon, at maaaring pagkaperahan. Kaya isa sa solusyon dito ang LTMS (Land Transportation Management System) para bawasan ang human intervention.

Matapos i-upload ang medical certificate, insurance at/o vehicle inspection report, mabilis na natatapos ang transaksyon sa pamamagitan ng LTMS.

Nabubuhay ang mga fixers dahil meron silang kakuntsaba sa loob ng LTO. At ang mga tiwaling kawani ang gumagawa ng paraan para pabagalin ang proseso, upang mapilitan ang isang Juan de la Cruz na lumapit sa fixers.

Last week, isang kawani ng LTO ang nahuli na umano’s nagsisilbing “fixer” sa mga transaksyon sa loob ng ahensya.

Inireklamo sa LTO Region 6 ang isang tauhan ng Guimbal Extension Office (Iloilo). Lihim umano itong tumatanggap ng mga transaksyon — mula sa pagre-renew ng rehistro, pagpapa-lisensya, at maging ang pagbabayad ng multa — kapalit ng pera.

Sa isang entrapment operation, nadakip ang kawani sa akto na tumanggap ng P6,000 mula sa nagpanggap na magpapa-renew ng rehistro.

Gaya ng babala ng LTO Chief, nahaharap na sa reklamong paglabag sa Republic Act 11032 o “Ease of Doing Business Law” sa Iloilo Provincial Prosecutor’s Office ang 61 taong gulang na suspek. Sinampahan rin siya ng kasong administratibo at ngayon ay nasa kustodiya na ng Guimbal Municipal Police Station.

Una rito, isang medical clinic ang nahuli sa Bacolod City dahil sa gawain nitong “no show”.

Sa “no show”, makakakuha ng medical certificate na requirement sa renewal ng lisenya, nang walang ginagawang physical examination ng doktor. Sa madaling salita, nabili lang ang medical certificate.

Mahalaga ang medical certificate para alamin kung ang driver ay nasa hustong pangangatawan para magmaneho. Kapag dumaan na ‘no show’, pati bulag puedeng makakuha ng lisensiya.

Malaking pananagutan ng LTO na ibigay lamang ang lisensiya sa mga nararapat, bilang bahagi nang pag-iwas sa sakuna sa kalsada. Kung ayaw natin ng depektibong sasakyan, mas lalong ayaw natin sa depektibong nagmamaneho.

Akalain ba ninyo na ang nahuling clinic ay naglabas ng 186 medical certificates sa isang araw lang? “Statistically improbable” ito sa tingin ng LTO.

Bilang katibayan, nagpanggap ang isang member ng Regional Assessment and Compliance Monitoring Team (RACMT) ng LTO Region 6 bilang aplikante.

Nakita na kaunti lang ang kliyente, at mabilis ang pagbigay ng medical certificate, may stamp at pirma ng accredited doctor, nang walang ginawang physical examination.

Pinatawan ng 60-day suspension ng LTO Reg 6 ang klinika. At tinanggal na rin ang nasabing clinic sa IT system ng LTO, kaya’t hindi na eto puedeng mag-upload ng medical certificate.

Hindi talaga natin maintindihan kung bakit lalapit pa sa isang fixer para mag-renew ng lisensiya o rehistro. Pinadali na ng computerization ang buong proseso.

Sa ating personal na naranasan sa Otis VREF (Vehicle Renewal Extension Facility), ilang minuto lang naman ang kailangan, at walang dagdag na singil.

Tiniyak ni LTO Chief na tuluy-tuloy na kampanya laban sa korapsyon. Tama yan Chief Jay Art! Pero huwag sanang pakitang-gilas at ningas-cogon ang kampanya ninyo.