Kim, Maja lampaso: Shaina bagong reyna ng ASAP dance floor

Ang bilis magdesisyon ng mga fan, ha! Imagine, agad-agad nga nilang sinabi na hindi na raw kailangan si Maja Salvador sa ASAP Natin ‘To!

At may nagsasabi pa na dapat kabahan din si Kim Chiu, ha!

Kanino dapat kabahan? Well, kay Shaina Magdayao.

Grabe nga kasi ang paandar ni Shaina noong Linggo sa Kapamilya show. Todo kembot, indayog, kadyot, at seksing-seksi ang kanyang outfit, ha!

Ang harot-harot nga ni Shaina kung umindayog, ha! At lalo nga siyang gumanda, at sumeksi.

Original ASAP Dance Sweetheart nga ang tawag kay Shaina, na nagbalik na nga sa dance floor.

“An honor to be back on the ASAP stage. Thank you everyone!” sabi ni Shaina.

Heto nga ang chika ng mga fan:

“Mas maganda na siya na lang ang magsayaw palagi, at wag na si Maja. Magaling talagang sumayaw si Shaina.”

“Ganiyan dapat. Yan ang tunay na reyna ng dance floor at hindi si Maja!”

“Dapat talaga siyang maging regular sa ASAP. Real dancer.”

“Walang kupas. Real queen of the dance floor si Shaina.”

“Shaina si gorgeous and fierce. Ang husay sumayaw.”

“She nailed it! Bravo Shaina.”

“It’s about time na mga real talent na ilagay niyo. Class acts talaga.”

“Naku, magmumukhang back up sina Kim at Maja sa kanya.”

“Si Shaina talaga ang reyna ng dance floor at wala nang iba pa.”

Well, dedma lang siyempre ang mga fan nina Kim at Maja, dahil alam naman nila na hindi rin kayang tapatan ang dalawa kapag nasa dance floor na. Remember, silang dalawa ang pinagtatalunan na mga reyna ng dance floor, di ba? (Rb Sermino)