Kathryn worth P110 ang Pamasko kay Daniel

Sa ‘Everyday Kath’ vlog ni Kathryn Bernardo ay tinanong siya kung ano ang ireregalo niya sa kanyang significant other. Na siyempre pa ay si Daniel Padilla ang tinutukoy, di ba?

“May naisip na ako for my significant other. Maybe something na related sa golf. Golf accessories. Let’s see kung anong meron.

“So, ito nga ang naisip ko para sa kanya. Since mahilig siya sa golf, I think a gold ball stamper ang maganda, para cute ang golf balls. Itong eyes na lang, para cute.

“For P110, a golf ball stamper for my significant other.

“I think hindi `yon usual gift. And for someone who plays golf. Since kumpleto na ang mga gamit niya. Cute ‘yung mga hindi niya naiisip bilhin. So, I think hindi niya naiisip ito, kaya I would buy this for him!” sabi ni Kathryn.

Kuripot ba si Kathryn? Siyempre, hindi no!

Alam na alam lang niya kung ano ang mga hilig, gusto, kailangan ni Daniel, no! Sabi nga, sa tagal na ng relasyon nila, baka naibigay na nila ang lahat ng regalo na gusto nilang ibigay sa isa’t isa.

Hindi na nga umiikot sa material ang relasyon nila. Pero, knowing Kathryn nga, ang pagbibigay ng regalo sa mga mahal niya sa buhay ang love language niya, ha!

Makikita naman sa mga post ng mga kaibigan niya kung paano sila alagaan ni Kathryn sa mga regalo. Eh, kay Daniel pa kaya?

Kaaliw lang ang mga reaksiyon sa YouTube channel ni Kathryn. Nawala raw ang stress nila, na sobrang stress daw nila, pero dahil sa vlog ni Kathryn, nawala `yon.

Anyway, sa vlog na `yon, ang deal nga kasi ay dapat hindi lalagpas ng P1K. At giit nga niya, hindi dapat maging mahal ang regalo. Mas mahalaga na pinag-isipan mo ang regalo mo. (Rb Sermino)