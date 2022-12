Jovelyn Gonzaga dinaga sa pagpakner kay Sisi Rondina

MARAMING beses nang itinanghal na kampeon ang tinaguriang ‘Bionic Ilongga’ na si Jovelyn Gonzaga subalit aminado ito na lubhang kinabahan dahil sa kanyang kondisyon pati na sa kanilang paghahanda at bagong tambalan ni Cherry Ann “Sisi” Rondina.

“Lord, Dalawang PANALO LANG HINIHINGI ko, BINIGYAN MO KO NG GOLD. THANK YOU LORD!” sabi lamang ni Gonzaga na katambal si Rondina ay itinanghal na 2022 Beach Volleyball World Tour champion matapos na biguin ang mga kapwa Pilipino na sina Dij Rodriguez at Eslapor.

“10 days in the making….Who would have thought! God never said that the journey would be easy, but he did say that the arrival would be worthwhile,” sabi pa ni Gonzaga na hindi naiwasan ibahagi ang kanyang ekspiriyensa.

“Yung totoo? Di ko alam kung kakayanin ko, the moment I knew that Sisi would be my partner di ko alam ang pressure na maramdaman ko with the state of my condition. I doubted if I could deliver. Iniisa isa ko silang kinausap na be patient with me. Yes I doubted, I got fears along the way. pressuring my self to much to catch up ended up getting sick and needed to get rest for 2 days to recover,” sabi pa nito.

“When we arrived Subic may sakit padin ako but Bawal mag inarte, bawal choosy, there’s no room for excuses bilang ang araw, andto kna panindigan mo na. kaya saludo ako sa lahat ng atleta iba ang fighting spirit natin!”

Naglaro rin kamakailan si Jovelyn para sa koponang UAI-Lady Troopers sa nagdaang 2022 PVL Reinforced Conference. (Lito Oredo)