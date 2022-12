Joel Embiid hanep sa opensa, umiskor ng 53 kontra Hornets

HUMARABAS ng 53 points, 11 rebounds si Joel Embiid para balikatin ang Philadephia sa 131-113 panalo kontra bisitang Charlotte Hornets sa Wells Fargo Center nitong Linggo.

Pangalawang 50-plus points na ni Embiid ‘yun ngayong season, nagsalansan din ng league-best 59 kontra Utah noong Nov. 13.

Sina Embiid, Allen Iverson (2000-01, 2004-05) at Wilt Chamberlain (1965-66, 1967-68) pa lang ang 76ers players na nakapaglista ng multiple 50-point games sa 76ers history.

“He was in attack mode for the entire game,” ani James Harden sa kanyang big man teammate.

Habang umaatake si Embiid, sige lang sa kasusubo sa kanya si Harden na namigay ng 16 assists panahog sa 19 points at 9 rebounds.

Hindi naibalik ng tig-29 points nina Kelly Oubre Jr. at Terry Rozier ang Hornets. (Vladi Eduarte)