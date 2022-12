Ivana, Jelai tinawag na baliw si Zeinab

Ang dalawang female star/ YouTuber na sina Ivana Alawi at Jelai Andres ay parehong naisyu kamakailan lang sa social media influencer na si Zeinab Harake.

Silang dalawa ang tila na-“badmouth” ni Zeinab na nakalabas nga ito sa socmed. Pero masasabing all’s well that ends well sa mga ito.

Although, kahit na may gano’ng isyu, hindi rin talaga sumagot o pumatol sina Ivana at Jelai. Instead, ipinaramdam pa nila kay Zeinab na suportado nila ito.

So, lucky Zeinab, ‘di ba?

At sa kaarawan ni Zeinab, pareho pang may pa-Instagram birthday greetings ang dalawa.

Parehong nag-post ng picture nila sina Ivana at Jelai. Sabi ni Ivana, “Happy Birthday to my sister with the same baliw energy as me! I love you.

“Happy Birthday, @zeinab_harake dito ako for you always.”

At si Jelai naman, “Happy happy birthday to my bibi Z. Wish you all the love and happiness deserve mo yan! Cheers to forever! I’ll love you through all the ups and downs, always! Alam mo yan! Love you!”

So it end the issue na baka may nabago na sa friendship nila.

Angelica, Gregg nakakakilabot ang landian

Marami talaga ang naaaliw sa mga Instagram postings ni Angelica Panganiban ngayon.

Ramdam din kasi ng mga netizens na parang after all these years, ngayon siya talaga totoong masaya.

‘Yung may partner or fiancee na siya na si Gregg Homan, bukod sa meron na siyang anak na talagang pangarap niya. At malapit ng matupad ang pangarap niya na magkaroon ng isang pamilya talaga.

Monthsary raw nila ni Gregg noong Linggo. At hirit ni Angelica sa kanyang Instagram post, kahit daw ang anak nila, nagki-cringe or kinikilabutan sa landian nila na mga magulang nito.

Sey ni Angelica, “It’s Sunday and it’s mom and dad monthsary. Here’s our baby na nagci-cringe sa landian ng magulang niya.

“I love you. Happy monthsary hon @gregg_homan. Paki-alagaan si Bean the whole day for me.”