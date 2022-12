Indonesian fighter sargo ilong kay Charly Suarez

PINABAGSAK ni undefeated Pinoy Olympian boxer Charly “King’s Warrior” Suarez si Defry “The Unseen Hammer” Palulu ng Indonesia sa bisa ng third round technical knockout upang maibulsa ang bakanteng IBF Asia Super-Featherweight title na ginanap sa The Grand He Tram Strip sa Vung Yau sa Vietnam.

Bumitaw ng malulutong na suntok ang 34-anyos na 2016 Rio Olympian sapol pa lamang ng first round upang ipatikim ang bangis ng mga patama kay Palulu na nagresulta sa pagkakabasag ng ilong ng Indonesian fighter.

Hindi tinantanan ng San Isidro, Davao del Norte-native ang basag na ilong ni Palulu nang sumuntok ito ng kaliwa’t kanang kombinasyon sa second round hanggang sa paayawin ang 31-anyos na si Palulu sa pagsisimula ng third round.

“Palulu said he couldn’t see already,” wika ni Suarez na nakuha ang kanyang ikalimang panalo ngayong taon. “Praise our Lord for the victory he gave me.”

Sinimulan ng three-time Southeast Asian Games gold medalist ang taon na kinuha ang 12 round TKO kontra kay TomJune Mangubat noong Marso, na sinundan ng six-round unanimous decision win laban kay Junny Salogaol pagsapit ng Hunyo 10.

Naipagtanggol naman nito ang kanyang WBA Asia Super-Featherweight title sa bisa ng 12-round unanimous decision victory laban kay Mark John Yap noong Agosto at isa pang desisyong panalo kay Carlo Magali nitong Oktubre 23 sa The Flash Grand Ballroom sa Elorde Sports Complex.

Naputol naman ang two-fight winning streak ni Palulu na nakuha kina Aekkawee Kaewmanee at Asad Asif Khan.

“The Lord has moved like a mighty rushing wind in guiding me in this fight, I am humbled by the accolade that was presented to me tonight and I take this as another opening in taking on bigger opportunities in the future,” panapos ni Charly. (Gerard Arce)