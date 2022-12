Huli sa akto pero hindi kulong! Seksing balibolista bet manood ng birdie

KAKAIBA ang hagikgik ng magkaibigan na volleyball star habang magkasamang nakatutok sa isang cellular phone.

Tila nakakatuwaan ng dalawa ang pinapanood nila sa telepono habang magkatabi sa isang sulok at naghihintay sa pagsisimula ng ensayo dahil sa tila nakakakilting tawanan at kakaibang kuwentuhan.

Hindi tuloy maiwasan ng mga kasamahan ng dalawang player ang tuksuhin at biruin ang mahusay na middle blocker na hindi mapigilan ang pagtawa sa pinapanood at sadyang tuwang-tuwa sa kanyang nakikita.

Naputol lamang ang higikgikan ng dalawang player matapos na tumawag para magsimula ang kanilang ensayo.

Natawa na lamang ang mga kasamahan matapos malaman na nanonood ng birdie ang dalawang player.

Birdie as in totoong bird.

Ang isa sa dalawang maganda at seksing balibolista na nanonood ng birdie ay super sikat at may inisyal na T.B. as in ‘tuwa sa bird’. (Lito Oredo)