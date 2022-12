Alden pinatumba si Bea sa kusina

Tinalo ni Alden Richards si Bea Alonzo sa pasarapan ng luto nang sumabak ang dalawa sa isang cooking challenge.

Sa YouTube channel ng asawa ni Anne Curtis na si Erwan Heussaff na FEATR, nagtagisan ng galing sa kusina ang mga bida sa “Start Up PH” ng GMA.

Kapwa sila binigyan ng surprise box na ang laman ay mga Korean ingredients, at bahala na sila kung anong putahe ang kanilang ihahain kina Erwan. Isang oras lang ang cooking time at dapat ay magamit ang lahat ng nasa box.

Piniling gumawa ni Bea ng tuna sandwich habang si Alden ay nagluto ng ramyeon na may tuna.

Ani Alden, perfect para sa kanya ang ramyeon bilang late night snack dahil madalas ay inaabot siya ng madaling araw kaka-online games. Kay Bea naman, healthy sandwich ang prefer na ihain dahil madalas niya itong makita sa social media at aniya’y IG worthy.

Tumatawa pa nga si Bea dahil feeling niya ay mas masarap ang kanyang ihahain ngunit minsan ay natataranta sa oras. Si Alden naman ay relax lang habang nagluluto.

Tantyado pa ni Alden kung ilang oras niya kailangang ilaga ang mga itlog para maging perpekto sa kanyang dish.

Naging judge sa pagtikim sina Erwan, Mama Ten na PA ni Alden, at ang videographer ni Bea na si Jacklord.

Matapos ngang matikman ng mga ito ang mga tuna dishes, idineklara nilang mas masarap ang ramyeon ni Alden sa botong 2 out of 1.

“The ramyeon was actually really good. It’s surprising. I’ve never had tuna with ramen. It actually worked really well,” say ni Erwan.

Kinabahan pa nga sina Bea at Alden dahil masyado raw seryoso ang mga judge. Biro pa nila, baka may mawalan ng trabaho after nito dahil mga malalapit sa kanila ang mga tumikim.

Nag-agree naman si Bea sa resulta ng kanilang cook-off.

“In fairness, masarap siya. Gagayahin ko ito sa bahay,” say pa ng aktres sa luto ni Alden.

Nakatakda na ring mag-finale sa mga susunod na linggo ang “Start Up PH” na mapapanood Lunes-Biyernes sa GMA Telebabad. (Batuts Lopez)