Fran Yu eksit na sa NCAA hoops

PORMAL nang nagtapos ang karera ni 2019 Finals MVP at Letran Knights ace playmaker Fran Louie Yu sa 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament matapos malasap ang suspensiyon sa darating na Games 3 ng winner-take-all championship series sa Linggo matapos mapatawan ng ‘unsportsmanlike/disqualifying foul’ sa Game 2.

Pinituhan ang Tondo-born guard ng disqualifying foul sa 5:29 mark ng second quarter kasunod ng inilitaw na siko sa mukha ni Mark Sangco upang tuluyan itong mapatalsik sa dugout para mapuwersa ng College of Saint Benilde Blazers ang best-of-three serye sa huling laro sa Ynares Centre sa Antipolo City.

“Per NCAA Ground Rules Art. 7.2 A player who is thrown out of the game by the referee for unsportsmanlike conduct in any game will be suspended for one (1) game, implemented immediately on the next scheduled team game,” ayon sa nakasaad sa mahigpit na NCAA rule book.

Kinakailangang makahanap ng paraan ang Muralla, Intramuros-based squad upang maitulak ang kanilang ikalawang ‘three-peat’ na huling natikman noong 1982-84 sa panahon ni Samboy “Skywalker” Lim.

Naging malaking instrumento ang 24-anyos na court general at team captain sa magkasunod na kampeonato noong 2019 laban sa San Beda University Red Lions at pagwalis sa Mapua University Cardinals nitong Mayo 22, 2022, habang nanatiling tahimik ang kampo ng Letran sa hindi magandang pangyayari na nagresulta sa 71-76 pagkabigo sa Smart Araneta Coliseum.

Hindi ito ang unang pagkakataon na nalagay sa kontrobersiya at suspensiyon ang manlalaro ng Letran Knights sa Finals nang isuspinde rin si Kyle Tolentino sa hindi magandang landing sa paa ni Miguel Oczon na nagresulta sa ankle injury, gayundin si Kobe Monje na tinamaan ng siko sa batok si Macoy Marcos, samantalang naging mainit rin ang usapan sa pamimisil ng puwet ni Paolo Javillonar kay league MVP Will Gozum – pare-pareho sa Game 1 na matagumpay na nakuha ng Letran, 81-75.

“Fran is a big piece for their team. He is a great player. We got to pressure them more I guess because their rotation will be much shorter,” wika ni CSB head coach Charles Tiu. “At the end of the day, you can’t keep on hitting guys and getting away with it. They’ve been hitting us all series long. We just kept taking it and taking it, but it’s about time we also stood up for ourselves. I’m happy about how we were able to bounce back. ” (Gerard Arce)