Dottie Ardina sokpa sa LPGA Tour 2023

TINIIS ni Dottie Ardina ang nakakangatog na tapos upang makasunggab ng 74th Ladies Professional Golf Association Tour 2023 status sa kabila ng 74, samantalang kinapos ng dalawang palo ang isa pang pambato ng ‘Pinas at kakuwadra niya sa ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) na si Bianca Isabel Pagdanganan.

Pagkatikop ito ng mahirap na Qualifying Series nitong Linggo (Lunes sa Maynila) na pinamayagpagan ni Hae Ran Ryu ng South Korea sa Highland Oaks Golf Course ng Robert Trent Jones Trail sa Dothan, Alabama at pangunahan ang 46 na Top 45 and Ties na tumanggap ng 2023 LPGA status.

Nagkatsansa si Ardina sa Top 20 para sa Category 14 status nang sumampa sa joint 31st sa pangalawang 69 sa penultimate round nu’ng Sabado, pero dumausdos sa presyur sa bogey-birdie sa front nine nawalan ng stroke sa No. 15 at 16 para sa 36-38.

Sinamahan niya sa 45th place si Arpichaya Yubol gn Thailand na nagsara ng two-over din, at 11-under 563 sa wakas ng dalawang linggong elims para sa Category 15 status at full spot sa 2023 Epson Tour.

May 68-565 si Pagdanganan sa pagtabla sa pang-49 sa unang sablay sa Q-Series na pinasahan sa nakaraang dalawang taon, at makuntento sa ET card. (Ramil Cruz)