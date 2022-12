Dolly waging best supporting sa LA Film Critics

Ang bongga talaga ni Dolly de Leon, ha!

Ayaw paawat sa kahusayan, kasikatan, at ramdam na nga ang paghamig niya ng award sa iba’t ibang award giving body sa buong mundo.

At bilang pambuwena-mano nga, wagi lang naman siyang best supporting Performer sa Los Angeles Film Critics para sa pelikulang ‘Triangle of Sadness’. Ka-tie niya si Ke Huy Quan para naman sa pelikulang ‘Everything Everywhere All At Once’.

Big winner sa LAFCA ang ‘Everything Everywhere All At Once’, at ‘TAR’. Nag-tie sila sa best picture.

Anyway, si Cate Blanchet tang nanalong best lead performer para sa pelikulang TAR, ka-tie si Bill Nighy ng ‘Living’.

Well, sa mga hindi pa nakakapaood ng ‘Triangle of Sadness’ na bidang-bida nga si Dolly, advice ko lang na habulin niyo ito sa mga sinehan, o kung saan man na puwede pa itong mapanood.

Siguradong papalakpak at papalakpak kayo sa mga eksena ni Dolly. Iba talaga ang husay ng mga Pinoy pagdating sa aktingan.

Sa simula ay iisipin mong ganun lang pala ang role ni Dolly, pero bakit parang ang ingay-ingay sa social media. Pero, sa bandang huli, makikita mo na at aalagwa talaga ang karakter ni Dolly, at mapapabilib ka na lang talaga.

Congratulations Dolly! (Rb Sermino)