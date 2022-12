Bulkan Taal nag-alboroto, 40 beses yumanig

Muling pinag-iingat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ang mga residente sa paligid ng Bulkang Taal kasabay ng paghahanda sa posibleng paglikas matapos na muli itong mag-alboroto at magtala ng 40 na pagyanig sa loob ng nakalipas na 24 oras.

Ayon sa Phivolcs, dalawa sa naitalang pagyanig ay volcanic tremors na tumagal ng tatlo hanggang apat na minuto.

Nauna nang sinabi ng ahensya na may posibilidad na muli itong sumabog anumang oras dahil nananatiling abnormal ang aktibidad nito sa ilalim ng Alert Level 1.

Dahil sa muling pagtaas ng aktibidad ng bulkan, sinabi ng Phivolcs na may panganib itong magresulta ng biglang phreatic explosions, volcanic earthquakes, ashfall at paglabas ng volcanic gas.

Bukod sa pag-uga, nagbuga rin ng usok ang bulkan na umabot sa taas na 1,500 metro.

Kinakitaan din ito ng pamamaga ng bunganga at pagtaas ng volcanic fluid sa main crater.

Samantala, pinayuhan din ng Phivolcs ang mga residente na gumamit ng face mask at magsara ng kanilang mga pinto at bintana para makaiwas sa epekto o panganib ng inilabas ng bulkan na 2,318 tonelada ng asupre o sulfur dioxide (SO2).

Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagpasok sa permanent danger zone partikular sa paligid ng main crater at bahagi ng Daang Kastila sa lugar.