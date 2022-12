Mabilis ang naging pag-aksyon ng Kamara de Representante kamakailan sa pagpasa ng bill na lalong magpapalakas sa Republic Act (RA) 10361 o ang Batas Kasambahay.

Ito ay sa pamamagitan ng pag-amiyenda sa batas para mabigyan ng mas malawak na responsiblidad ang mga private employment agency (PEA) sa pagha-hire at pagpapadala ng mga kasambahay sa mga tahanang nangangailangan ng kanilang serbisyo.

Ang Batas Kasambahay ay naipasa ng 15th Congress noong 2013 para mabigyang proteksyon ang mga yaya, labandera, hardinero o hardinera at iba pang namamasukan bilang mga kasambahay. Kaya naman ngayon, ang mga kasambahay ay nakakatiyak na ng mga benepisyo na katulad sa mga regular na mga manggagawa. Ilan sa mga ito ay ang 13th month pay; mga benepisyo sa SSS, Philhealth at Pag-IBIG,; ang pagkakaroon ng day-off; at pagtatrabaho na di lalagpas sa walong oras kada araw.

Pero tila kulang ang batas pagdating sa pagbibigay proteksyon naman sa mga kumukuha ng mga kasambahay mula sa mga agency. Hindi na bago sa atin ang mga balita ng ilang mga kasambahay na ninakawan ang kanilang pinasukang tahanan o di-kaya ay naging kasabwat sa krimen laban sa kanilang amo. Kadalasan, wala namang ginagawa ang PEA at iwas-pusoy pagdating sa pag-ako ng kanilang responsibilidad sa aspetong ito.

Isa ang inyong Kuya Pulong sa mga co-author ng House Bill (HB) 4477 na ang layunin ay punan ang kakulangang ito sa ilalim ng batas.

Naaprubahan ng 246 miyembro ng Kamara sa third and final reading

ang HB 4477 noong huling linggo ng Nobyembre.

Kapag ang HB 4477 ay ganap ng naging batas, ang mga PEA ay mas mabigat na ang responsibilidad at papanagutin na kung ang kasambahay na galing sa kanila ay sangkot sa krimen sa kanilang pinapasukan.

Damay na ang PEA sa criminal case kung sa loob ng isang taon ng pamamasukan ng kasambahay ay may nagawa o nasangkot sa krimen.

Nakasaad din sa bill na dapat ay gumawa ng masusing background check ang PEA para matiyak na malinis ang record ng mga kasambahay na kanilang ipapadala sa iba’t ibang tahanan. Dapat ay hindi papetik-petik lang ang pagsasagawa ng background check. Aktwal na pag-aalam ng family at work background ng kasambahay at ng identity o pagkakakilanlan ang dapat gawin ng PEA. Mas maigi kung hingan ng NBI clearance, police clearance, barangay clearance at maging birth certificate ang maga-apply na kasambahay.

Ang responsibilidad na ito ay dagdag sa kasalukuyang nakasaad sa batas na mga tungkulin ng mga PEA. Kasama na rito ang pagbabawal sa pagpataw ng recruitment o placement fee sa kasambahay at ang pagtitiyak na maayos at sumusunod sa batas ang employment contract sa pagitan ng amo at ng kasambahay,

Dapat ring tulungan ng PEA sa pagsampa ng reklamo ang mga kasambahay laban sa kanilang amo at makipag-kooperasyon sa mga awtoridad kung kailangang magsagawa ng rescue operation para sa mga kasambahay na inaabuso ng kanilang amo.

Responsibilidad rin ng PEA ang pagsasagawa ng pre-employment orientation seminar sa pagitan ng kasambahay at amo para mapaalam ang kani-kanilang karapatan at responsibilidad sa ilalim ng batas.

Kinilala bilang isang makasaysayang pangyayari nang maipasa ng Kongreso ang Batas Kasambahay may siyam na taon na ang nakalipas dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay nabigyang proteksyon ang mga karapatan at kapakanan ng mga dating tinatawag na mga “tsimay” o “katulong.” Ngayon naman ay ang mga ‘amo’ o mga kasama sa bahay ng kasambahay naman ang dapat mabigyan ng proteksyon ng Kongreso.