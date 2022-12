Basheirrou wow sa Calixto Cup

NAPABILIB ni Basheirrou ang kanyang mga tagahanga matapos manalo sa “Pasay City Representative Calixto Cup” na nilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng gabi.

Ginabayan ni class A rider Kelvin Abobo, nirehistro ni Basheirrou ang 1:37.8 tiyempo sa 1,600-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner ang P300,000 na premyo.

“Ang galing ni Basheirrou, bumilib ako sa ipinakita niyang takbo, sana isabak siya sa mas malaking laban,” saad ni Gerry Legaspi, veteran karerista.

Dumating na segundo si Gomezian, nasungkit ng may-ari nito ang P112,500 habang 62,500 at P25,000 ang third at fourth placers na sina Don Julio at Eazacky, ayon sa pagkakasunod.

Humarurot agad sa unahan si Basheirrou paglabas ng aparato at hinawakan nito ang tatlong kabayong distansiya pagdating sa kalagitnaan ng karera.

Dahil sa tulin ay hindi natinag sa unahan si Basheirrou at tinawid nito amg meta ng may dalawang kabayo ang agwat sa pumangalawang si Gomezian. (Elech Dawa)