Anne sinapawan si Regine sa biritan

Pinaglalaruan ng mga fan sa social media si Anne Curtis, sa nakaraang Christmas event ng Lazada Ph, kung saan nakipag-duet siya kay Regine Velasquez.

Sa tweet ng mga fan ni Anne, makikita ang birit moment niya kay Regine. Pinupuri nila ang kanilang idolo sa performance nito, lalo na sa kantang ‘Christmas Bonus’ ng Aegis.

Kahit may mga sablay na nota si Anne sa kanta, pinaniwala siya ng mga fan na tama ang pagkakakanta niya.

“Huy gagi tama ‘yung notes ng adlib ni miss Anne! I believe korik vuhklang twoah!” sey ni @xiangyeoi.

“@annecurtissmith proving dedication, passion, and just having fun can level with in born talent. Ang galing nakakatuwa,” sabi ni @agmolina.

Napamura naman si @An-N3 sa bilib kay Anne na sabi nga niya, “Pu..ina @annecurtissmith nasa Tono ka bakla!!! So happyyyyy nakakaiyak @reginevelasquez.”

Tuwang-tuwa naman si Anne sa mga papuri ng mga fan.

“Awww! Wait! Kinilig ako. No Joke!” sabi ni Anne.

Well, hindi nga matatawaran ang talent ni Anne dahil sa nasapawan nga niya si Regine sa duet nila.

Daniel walang alam sa gulo ng mga fan

Bagamat mainit pa, medyo kumalma na the following day ang galit ng mga fan, sa naranasan ng mga kapwa fan nila, sa ginanap na ‘meet and greet’ ng idol nilang si Daniel Padilla.

Nakaabot na ang hinaing ng mga fan kina Daniel at pumagitna na sa gulo ang nanay niyang si Karla Estrada.

Nag-tweet ng pasasalamat si Karla at nililinaw na walang kinalaman ang kanyang anak sa nangyari.

“Sa mga dumalo kanina sa event. Maraming salamat. At may mga hinaing ang fans na gusto kong malaman sa mga organizers ang nangyari. Kailanman ay hindi naghangad si Daniel ng kapabayaan sa mga sumusuporta sa mga ganap nya. Muli. Salamat,” sabi ni Karla.

Para maliwanagan ang lahat na walang kinalaman si Daniel, nag-tweet si @titavi_ sa naputol na meet and greet ng aktor.

“Ang commitment po ni DJ sa emperador ay 100 katao sa meet ang greet today, ‘yun din po ang alam ng team DJP. Kung alam po ni DJ na 250 ‘yan kahit 300 po ‘yan tatapusin niya. Nagpaalam pa po si DJ sa mic ng matapos ‘yung 100. Southwoods po ang dapat mag-explain.”

Chinita Princess nahirapan sa ‘Wednesday’ step

Walang hindi papatulan si Kim Chiu makapagsayaw lang nang bonggang-bongga sa ASAP.

Isa na namang kakaibang theme ang ginawa ni Kim na ayon sa kanya ay pinakamahirap dahil hindi niya nagawang maibigay ang nais nyang facial expression sa sayaw.

Binahagi ni Kim sa Instagram ang short clip ng kanyang dance number, na ang pinu-portray niya ay karakter ni “Wednesday”, na may serye sa Netflix.

Sa nasabing sayaw, bukod sa costume ni Kim sa movie na “Wednesday”, wala rin itong facial expression.

“isa sa pinakamahirap na sayaw ko sa @asapofficial #Wednesdaydancechallenge. Bawal mag-smile!! Thank you ASAP fam and @dgring_official had so much fun today tagging @jennaortega,” sabi ni Kim.