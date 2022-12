Andrea ibubuyangyang boobs sa ‘Dyesebel’

Ang daming nag-abang sa announcement ng Dreamscape Entertainment, ha!

Chika nga nila, “Abangan ang isang special announcement December 12 – 12 noon!”

Yes, sa Instagram, Facebook, Twitter account nga nila ginawa ang announcement.

Pero, sadyang mataba ang utak ng mga netizen. Aba, kanya-kanyang hula agad sila. Linggo pa lang ng gabi, may mga pasabog na nga sila agad-agad.

“Baka magri-remake na ang Dyesebel ni Anne Curtis. Si Andrea Brillantes nga ba ang bida?”

“Remake of Dyesebel na `yan at si Andrea talaga ang bida!”

“Si Andrea na `yan at serye na Dyesebel na `yan!”

“Feeling ko lang, at mukang tama ako, Dyesebel `yan at si Andrea ang bida!”

May mga nanghuhula rin na kesyo ang pagbabalik ni Angel Locsin sa telebisyon daw ito.

May nagsasabi na baka ito na ang teleserye nina KD Estrada, Alexa Ilacad!

Well, ano ang tunay na sagot o hula?

Si Andrea pa rin ang bida, kasama sina JC Alcantara, Christian Bables, pero hindi Dyesebel ang proyekto, kundi ‘Drag You & Me’ ang title, ha! At kuwento ‘yon ng mga drag queen, at hindi nga ng mga sirena.

Pero, matunog pa rin nga na si Andrea pa rin ang gaganap na Dyesebel. Katunayan, may mga art card na nga na naglalabasan ngayon. At ngayon pa lang, ang dami na agad nagsasabing ang ganda-ganda niya bilang sirena.

Pero, tulad din ba ng ibang mga gumanap na sirena si Andrea? Na kabibe lang ang pinantakip sa boobs nila? O buhok na kulot at mahaba kaya? Na medyo maaninag pa rin ang boobs niya?

Well, dahil telebisyon ito, for sure, mas dodoblehin ang pagku-cover sa boobs part. Pero siyempre, dahil kilala ngang medyo malaki ang boobs ni Andrea, kaya kahit anong takip pa, agad-agad mapapansin, at sigurado ako, `yun din ang isa sa aasamin ng mga male fans niya. (Rb Sermino)