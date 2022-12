282 pamilya sa Parañaque City tatanggap ng sariling bahay, lupa

Inihayag ni Parañaque City Mayor Eric L. Olivarez na lumagda na siya sa isang Memorandum of Agreement para sa pagbili ng pamahalaang lungsod ng isang lupain sa halagang P67 milyon na ipamamahagi sa 282 mahihirap na pamilya sa Barangay Sto. Niño.

Ang pagbili ng ari-ariang may sukat na 4,772 metro kuwadrado sa 1st Street Village Extension sa Barangay Sto. Niño ay bahagi ng programang murang pabahay ng lungsod upang bigyan ng pagkakataon ang mga mamamayan na magkaroon ng sariling bahay at lupa. Babayaran ito ng mga benepisyaryo ng buwanang hulog na mababa sa P1,000 sa loob ng 30 taon

Kasamang lumagda sa MOA ang may-ari ng lupa at mga opisyal ng 1st Street Village Extension Neighborhood Association.

Nasimulan ang pagbili ng mga ari-arian para sa socialized housing project noong panahon ni dating Parañaque City mayor at ngayon ay 1st District Rep. Edwin L. Olivarez, ang sinundang alkalde at nakatatandang kapatid ng kasalukuyang mayor sa pamamagitan ng Local Housing Development Office at Urban Mission Areas Development Office, katuwang ang Social Housing Finance Corporation.