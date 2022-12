VIP treatment sa Korea: Nico Antonio bongga karanasan kina Choi Min Sik, Son Suk-ku

Bongga ni Nico Antonio, ha! Sure ako, marami ang nainggit na mga kapwa aktor sa kanya, na kasi nga, nakasama siya sa Korean drama/series na ‘Big Bet’ na kung saan ay kasama lang naman niya ang mga sikat na Korean actor tulad nina Choi Min Sik, Son Suk-ku, Lee Dong-hwi, Heo Sung-tae, Kim Joo-ryung.

Gumanap nga si Nico bilang si Mark Flores, a CIDG operative na na-assign na mag-investigate sa pagpatay sa Korean citizens sa Pilipinas.

January 2022 nag-audition si Nico para sa role. At ang eksena niya sa ‘Big Night’, pati na sa ‘Tandem’ (na nagmura siya) ang ginamit niyang mga audition piece.

“First I did ‘yung sa Big Night, kasi ‘yun ang pinak-recent. When the director asked me ng more series acting piece, I give ‘yung sa ‘Tandem’. Binigay ko `yung linya ko na ‘put@ng I#@! Hahahaha!

“Sabi ko, baka nakuha sa mura. Hahahaha!” natatawang sabi ni Nico.

So, ano reaksiyon niya nang matanggap siya sa bonggang Korean series?

“Si Direk Kang Yoon-sung ang kumausap sa akin and explained to me the role. Nagulat ako na ang laki pala ng role!” sabi niya.

Kumusta ang karanasan kasama ang mga Korean actor like Choi Min Sik, Son Suk-ku?

“Honestly hindi ko sila masyadong kilala. Kahit mga Squid game actor na nakasama ko, wala akong idea, kasi hindi naman ako mahilig sa Korean drama.

“Pero, hindi ka mai-intimidate sa kanila. Normal lang sila sa taping,” kuwento ni Nico.

Ano ba ang kaibahan ng pagtatrabaho sa Korea at sa Pilipinas?

“Ang bilis nilang kumilos. Mabilis mag-set up at lumipat sa susunod na location,” sagot ni Nico.

Paano naman ang trato sa kanya sa taping?

“Ay, they don’t treat actors differently. Like kay Cho Min Sik, hanggang sa akin, pantay lang, walang pinagkaiba. VIP treatment lahat.

“Yung nagmi-make up kay Cho Min Sik, siya rin nagmi-make up sa akin. ‘Yung wardrobe niya, sila rin nagbibihis sa akin.

“At lahat sagot nila. Ang laking tipid sa akin. Wala akong ginastos,” sabi niya.

Gaano ba kalaki ang gastos sa series nila?

“Sabi nila parang P1B daw. Ang laki.

“Masarap ang pagkain sa taping. Nung nasa Korea ako, ang ganda ng pinag-stay-an ko,” sabi niya.

So, malaki rin ang talent fee niya?

“I was able to buy myself a video games!” natatawang sagot niya.

Pero, ang pinakagusto raw ni Nico ay ang bonding nila ng mga Korean actor. Bongga raw ang karanasan niya sa kanila.

“Nagre-resto hub kami. Four restaurants ang pinuntahan namin in one night. Nag-Soju rin kami. Mahilig silang kumain, mahilig silang uminom. Part ng culture nila, na magkuwentuhan din talaga.”

Anyway, hindi malimutan ni Nico ang moment nila ni Son Suk-ku habang nasa Korea sila.

“Nakita ko siyang nagwi-withdraw. Biniro ko lang, tahimik ako, nakita na ako ng assistant niya, nilapitan ko siya, biniro ko, sabi ko, give me your money. Natakot siya. Nakita ko sa mata niya. Hahahahaha!

“Sabi niya, don’t do that. It’s frightening me to death!” kuwento ni Nico na patawa-tawa.

Yes, ganun daw sila ka-close para mabiro na niya ito. At wish niya na makasama pa niya ang mga Korean actor sa mga susunod niyang sries na gagawin sa Korea.

Anyway, hindi lang sa Korea o Pilipinas mapapanood ang ‘Big Bet’ kundi halos sa buong mundo, ha! Bongga, di ba?