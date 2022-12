Vhong matamis na ang pagngiti

Kahapon ay ka-chat ko si Atty. Marie Glen ‘Maggie’ Abraham-Garduque, isa sa mga abogado ni Vhong Navarro sa rape case na isinampa ni Deniece Cornejo laban sa Kapamilya comedian-TV host.

Noon pa ako malapit kay Atty. Maggie dahil kay Annabelle Rama kaya naman kahit Sunday ay puwede ko siyang ‘gambalahin’.

Kinumusta ko sa kanya si Vhong. Marami kasi ang nakakapansin na kahit out of jail na ang isa sa mga host ng ‘It’s Showtime’ ay hindi pa rin ito bumabalik sa social media.

Wala pa ring posting si Vhong kahit sa Instagram account (@vhongx44) account nito.

“Yes, hindi pa rin nagpo-post sa kanyang mga social media account si Vhong. I think hindi muna siya babalik kahit doon. Pahinga pa rin siya. Nakatutok siya ngayon sa family niya.

“Sobrang na-miss kasi niya ang family niya, kaya he wants to spend time with them muna,” chika ni Atty. Maggie.

Naikuwento na ni Atty. Maggie na next year na babalik sa pagho-host ng ‘It’s Showtime’ si Vhong. Kahit ba sa Christmas episode ng nasabing ABS-CBN noontime show, hindi mag-a-appear ang kanyang kliyente?

“I’m not sure about that. I will ask Vhong pa,” sey pa ng abogado.

Samantala, may nagpadala sa amin ng picture na kuha sa Taguig City Jail kung saan ay masayang-masaya si Atty. Maggie at napayakap pa sa misis ni Vhong na si Tanya Bautista, kaya tinanong ko ang abogado kung ano ang ‘istorya’ roon dahil kahit ang Kapamilya comedian-TV host ay halatang masaya at matamis na rin ang ngiti.

“‘Yan ‘yung pagdating ko sa (Taguig) City Jail, kasabay ko ‘yung guy na process server. ‘Yan ‘yung picture namin na dumating na nga ako at inaayos na ‘yung release papers kaya napayakap ako kay Tanya sa sobrang tuwa. Lahat siyempre kami masaya at makakalabas na nga si Vhong,” kuwento pa ni Atty. Maggie.

Anyway, aabangan namin ang sagot ni Atty. Maggie kung lalabas ba sa Christmas episode ng ‘It’s Showtime’ si Vhong.

Meryll pangarap idirek buhay ni Willie

Masaya si Meryll Soriano at nakasama niya sa ‘The Iron Heart’ action-drama series na pinagbibidahan ni Richard Gutierrez si Maja Salvador dahil ‘yon ang naging daan para pumirma siya ng kontrata sa Crown Artist Management, Inc. na pinamamahalaan ng huli.

Noong una, ni hindi sinabi ni Meryll kay Joem Bascon ang plano niyang pagpirma ng kontrata sa talent management company ni Maja at nang nag-usap na sila ay saka pa lang niya ikinuwento sa kanyang love ang desisyon niya.

Masaya naman si Joem sa bagong yugto ng showbiz career ni Meryll, at dumating pa nga ito sa launch ng aktres bilang Crown Artist Management, Inc. talent.

Mamaya nga pala ipapalabas sa Abante Tele-Tabloid ang interview namin kay Meryll kung saan ay ikinuwento niya na kung sakaling papayag ang tatay niyang si Willie Revillame ay gusto niyang idirek ito at ang mismong life story ng TV host-producer ang gusto niyang gawin.

Kinuwento rin ni Meryll sa interbyung ‘yon kung anong project naman ang gusto niyang gawin para sa kanyang auntie na si Maricel Soriano, kaya dapat abangan mamayang 2:00pm ang ‘Anything Goes’ show namin sa Abante Tele-Tabloid.

Bongga!