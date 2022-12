Tim Cone papatalasin ang Utak ng Ginebra

HULING nagkaroon ng Manila Clasico sa Philippine Basketball Association semis noong 2019 Governors’ Cup.

Ngayong Commissioner’s, kasado na muli ang Ginebra-Magnolia showdown sa best-of-five series umpisa sa Miyerkoles, Dec. 14, sa PhilSports Arena sa Pasig.

Winalis ng Gins ang NorthPort sa dalawang laro sa quarters, unang pumalaot ang twice-to-beat Hotshots nang daanin sa isang bigwasan ang Phoenix.

“We’ve had so many battles with that team. We know them well, they know us well,” ani Gin Kings coach Tim Cone nitong Sabado. “They know what we like to do.”

Sa nag-iisang meeting sa eliminations ng midseason tournament, tinalo ng Ginebra ang Magnolia 103-97 noong Oct. 23.

Kailangan lang aniyang mawala ang mental lapses ng Gins na lumabas sa huling laro sa quarters. Hinabol ng Ginebra ang 18-point lead ng Batang Pier, lumamang ng double-digits sa dulo, pero muntik pang matalo hanggang ipreserba ang 99-93 victory.

“If we play like that agains Magnolia, it is not going to be much of a Clasico,” wakas na sey ni Cone. “We got to really pick it up.” (Vladi Eduarte)