Taylor Swift magdidirek na ng pelikula

Pagkatapos manalo ng tatlong People’s Choice Awards (Female Artist of 2022, Music video of 2022 for Anti-Hero, Album of 2022 for Midnights), handa na si Taylor Swift na mag-direct ng kanyang unang pelikula sa ilalim ng Searchlight Pictures.

Ayon sa Searchlight presidents David Greenbaum and Matthew Greenfield: “Taylor is a once in a generation artist and storyteller. It is a genuine joy and privilege to collaborate with her as she embarks on this exciting and new creative journey.”

Unang pinakita ni Taylor ang kanyang writing and directing skills sa 14-minute short film with a special 35mm print na All Too Well na pinalabas sa 2022 Tribeca Film Festival and Toronto International Film Festival. Bida rito sina Dylan O’Brien and Sadie Sink.

Si Taylor rin ang nagdirek ng music videos niya na The Man, Cardigan at Willow. Ilan sa women directors na hinahangan ni Taylor ay sina Nora Ephron, Chloe Zhao and Greta Gerwig. (Ruel Mendoza)