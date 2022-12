Tara na sa Baguio

Magiging punong abala ang ‘Summer Capital of the Philippines’ ng 48th Non-Master Chess Tournament sa Dec. 22-23 sa Baguio Center Mall.

Ayon nitong Sabado kay Arnie Ignacio, may dalawang katergorya ang paglalabanan, ang Open o 13 Yrs. Old & Above at ang Kiddies division o 12 Yrs. Old & Below.

Hinirit naman ni Teddy Sarmiento na sinimulan na ang pagpapatala sa City of San Fernando Chess Championships sa Dec. 17-18 na gaganapin sa Liga ng mga Barangay Hall.

Nagdiwang ng pangalawang taon kaarawan ng aking inaanak na si Baby Dos Bernardino na anak ng aking kumpareng si National Mastert Almario Marlon Bernardino Jr. nitong Linggo.

Kabilang sa mga bumati sina Dr. Joe at Uncle Tony Balinas, kuya Jessie Villasin, Bro. Kim Zafra, Boy Francisco ng Bangkal, Makati at dating international billiard at snooker champion Kap. Marlon Manalo.

Susulong naman sa Dec. 31 ang GMG Open Chess Tournament na ang punong abala ay si coach Gerald Ferriol habang sa Jan. 3, 2023 idaraos ni Fide Master Paolo Del Mundo ang Herky Del Mundo Memorial Open Rapid Chess Tournament.

Parehong gaganapin sa 2nd floor Open Kitchen Foodhall ng Rockwell Business Center sa Sheridan Street, Mandaluyong ang dalawang torneo na mga oonorganisahin ng Bayanihan Chess Club sa pakikipagtulungan nina China Aurelio at Mimi Casas.