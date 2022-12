Sexbomb inspirasyon ng BLVCK ACE

Ang Sexbomb dancers ang agad pumasok sa isip ko nang mag-perform sa harap ko ang bagong P-Pop female group na BLVCK ACE, na binubuo nina Ely, Jea, Rhen, Twinkle, Anasity.

Kasi nga, parehong-pareho ang husay nila pagdating sa pagsayaw, at halos pareho rin ang tema ng kanta nila, ang ‘Pasahero’ na mabenta na rin sa mga fan ngayon.

Sa media conference nga nila ay nagpasiklab talaga sila nang bonggang-bongga. Bukod sa binanatan nila ang ‘Amakabogera’ ni Maymay Entrata, todo giling, kanta rin sila ng single nilang ‘Pasahero’ suot ang makukulay nilang costume, ha!

At in fairness, magaganda ang mga bagets na ito, at puwedeng-puwede nga rin silang sumabak sa pag-arte, o keri rin nilang ma-achieve kung ano ang narating ng Sexbomb, ha!

Pero siyempre, mas gusto nilang tumatak sila bilang BLVCK ACE, dahil mahusay naman talaga sila.

“Talented po kaming lahat, mapa-dance, sing o acting!” sabi ng mga bagets.

Alas para sa BLVCK Entertainment ang BLVCK ACE kaya ‘yun na rin ang pinangalan sa kanila ng owern ng company na si Engr. Grace Cristobal.

Well, masusi nga ang pinagdaanan nina Jea, Rhen, Ely, Twinkle, Anasity, bago sila nakapasok sa grupo.

“Lahat sila dumaan sa training, hindi lang for their bodies. Kahit ‘yung mga personality development, na-train namin sila. Pero, mabibigla kayo kasi almost 3 months lang silang nag-training. So, ibig sabihin, dahil sa ganun lang ang span of time ng training, nandoon ang listen and follow the instructions, naging attentive sila sa lahat ng bagay na gusto naming ipagawa sa kanila. Alam naman nila na wala kaming ipapagawa sa kanila na ikasasama nila,” kuwento ni Engr. Grace.

Kaaliw rin na wala nga silang lider, ha!

“Wala pong mga role, kasi gusto po ng management namin pantay-pantay kami. And we, as a group, lahat po kami may kanya-kanyang talent.

“Nandito rin po ang BLVCK Entertainment, our management, para hasain pa po ang iba pa naming talent at mag-improve pa po. We don’t apply roles po kasi we can be singer, dancer, flexible po kami sa lahat.”

Sa media conference, kinanta at sinayaw ng grupo ang kanilang debut single na “Pasahero,” sabi pa ng grupo.

Anyway, hindi naman nila itinatanggi na katunog nga nila ang Sexbomb dancers.

“Narinig n’yo naman ang ‘Pasahero,’ kahit sino mai-LSS (last song syndrome) talaga. Pero wala kaming pinipiling market. Para sa lahat kami,” sabi pa ni Engr. Grace.

At masaya sila na kinukumpara sila sa Sexbomb dancers.

“Nakakatuwa nga po kasi parang binubuhay namin yung Sexbomb Girls na nawala na, pero dahil sa amin mabibigyang buhay ulit. Ginagawa po namin silang inspirasyon,” sabi pa ng mga bagets. (Rb Sermino)