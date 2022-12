Senador naalarma sa smuggling, BOC gagalugarin  

Sisiyasatin ni Senador Win Gatchalian ang modernization program ng Bureau of Customs (BOC) sa gitna ng pagdagsa sa bansa ng mga produktong smuggled.

Pangungunahan ni Gatchalian bilang chairperson ng Senate Ways and Means Committee ngayong araw, Disyembre 12, ang ocular ins¬pection at walk-through ng modernization program ng ahensya sa Port Area, Maynila kasama ang mga opisyal at miyembro ng Senate Tax Study and Research Office (STSRO).

“Napansin natin na patuloy pa rin ang pagpasok ng mga smuggled goods at kailangang matugunan ang problemang ito lalo na ngayong magpa-Pasko at dagsa ang mga mamimili,” giit ni Gatchalian.

Sa kabila nito, nagpahayag siya ng suporta sa programang modernisasyon ng ahensya dahil makatutulong ito sa pagpigil ng smuggling sa bansa.

“Magiging maganda ang pagkolekta ng kita ng BOC kung mabisang matutugunan ang pagpupuslit ng iba’t ibang kalakal,” sabi ni Gatchalian, at idinagdag na ang mas mataas na alokasyon sa pondo upang tustusan ang mga proyekto ng gobyerno ay maaaring maisakatuparan kung ang mga revenue-collecting agencies ay makakamit ang kanilang target.

Kamakailan lamang, naharang ng mga ahente ng BOC ang mahigit P63 milyong halaga ng frozen goods mula sa Hong Kong at China. Noong nakaraang linggo rin matatandaang kinumpiska ng gobyerno ang isang kargamento na may 100,000 kilo ng puting sibuyas na misdeclared bilang tinapay at pastry. (Dindo Matining)