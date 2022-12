Sandrex Gainsan sinungkit  ginto sa World Junior Wushu

HINARBAT ni Sandrex Gainsan ang makasaysayang unang gintong medalya ng Pilipinas sa 8th World Junior Wushu Championships 2022 nitong Dec. 3-11 sa Indonesia Convention Exhibition sa Tangerang City, Banten Province, Indonesia.

Nagtala ang 16-anyos na ipinagmamalaki ng Quezon City ng 9.170 points para talunin ang mahigpit na mga karibal na nagkasya sa pilak na si Ian Shao Yang ng Singapore at nakatanso na si Hew Wei Peng ng Malaysia sa non-combative boys qiangshu taolu event.

May 10 atleta ang sumabak sa nasabing kategorya kabilang ang mga wushu artist mula sa USA, New Zealand, Uzbekistan at Ukraine.

Ito ang unang gold medal ng ‘Pinas sa WJWC makaraang makatatlong pilak at isang tanso sa nakalipas na pitong edisyon ng kompetisyon.

Gold medal winner din si Gainsan sa parehong event sa 10th Asian Junior Wushu Championships 2019 sa Bandar Seri Begawan, Brunei.

Humablot naman ng tanso ang mga kalugar ni Gainsan na sina Zion Daraliay (girl’s taijiquan) at Vincent Ventura (boy’s nandao) sa four-day Indonesia wushufest na pinakamalaki sa kasaysayan ng biennial event na sinabakan ng 435 mga atleta buhat sa 61 mga bansa.

Parte rin ng delegasyon ang mga taga-Baguio at nasa unang international competition pa lang nilang sina Krisna Malecdan ng (56 kilograms) at Rhomlaiza Dagson (48-kg.) at Davaoeño Geoff Basio Bustamante (56kg).

Gumabay sa mga atleta sina coaches Jessie Aligaga at Chinese Li Jian Fang. (Lito Oredo)