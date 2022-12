PNP nalambat 283 sugarol sa e-sabong

Umabot na sa 283 sugarol ang inaresto ng kapulisan sa pinaigting na kampanya kontra ilegal na sugal sa Central Visayas, partikular ang e-sabong.

Ayon kay Philippine National Police (PNP) chief Gen. Rodolfo Azurin Jr., isinagawa ang anti-illegal gambling operation laban sa mga sangkot sa e-sabong noong Disyembre 5 hanggang Disyembre 10.

Base umano sa ulat ni Brig. Gen. Augustus Alba, director ng Police Regional Office 7, kabilang sa mga naaresto ang 276 gamer.

Kasama rin sa nasakote ang tatlong teller, dalawang referee at dalawang operator sa anim na araw ng walang puknat na operasyon laban sa e-sabong sa Central Visayas.

Sinabi ni Azurin na nasamsam din ng kapulisan ang nasa P155,779 pera sa pustahan, walong computer at 52 cellphone.

Nagsampa na umano ang pulisya ng 109 kaso sa mga korte

“The PNP supports Pagcor in implementing the instructions of President Ferdinand R Marcos Jr. to continue enforcing the nationwide suspension of all e-sabong activities and shutdown of all online infrastructure that patronize these illegal activites,” sabi ni Azurin.

Inabisuhan naman ni Azurin ang lahat ng 17 regional directors at ang kanilang mga provincial director, maging mga namumuno sa Criminal Investigation and Detection Group at Intelligence Group na palakasin ang kampanya kontra ilegal na sugal sa kanilang mga nasasakupang lugar. (Catherine Reyes)