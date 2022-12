Pinay Justine 1st runner up sa Miss Tourism World

Muntik masungkit ng Pilipinas ang Miss Tourism World title na ginanap sa Vietnam noong nakaraang December 10.

Si Miss Japan Erina Hanawa ang kinoronahang 2022 Miss Tourism World at first runner-up si Miss Philippines Justine Felizarta. Ang iba pang runners-up ay sina Miss Vietnam Le Thi HUong Ly (2nd runner-up), Miss Russia Iana Sharikova (3rd runner-up) and Miss Nigeria Adeduro Adetola (4th runner-up).



Nakuha rin ni Miss Philippines ang award for best in evening gown.



Tinanghal si Felizarta bilang First Princess sa 2022 Miss World Philippines last June at wala itong title na kasama. Pero bigla siyang in-appoint bilang delegate ng Pilipinas sa Miss Tourism World noong November.

Huling panalo ng Pilipinas sa Miss Tourism World ay noong 2002 at si Michelle Reyes ang nag-represent ng ating bansa. (Ruel Mendoza)