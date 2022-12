Pagkamatay ni Jovit hindi matanggap ng ina

Hanggang ngayon, tila hindi pa rin makapaniwala ang karamihan sa maagang pagpanaw ng kauna-unahang Grand Winner ng Pilipinas Got Talent noong 2010 na si Jovit Baldivino.

Kahit si Gary Valenciano na nakakasama rin ni Jovit sa ASAP ay napa-tweet at hindi rin makapaniwala sa sinapit ng mahusay na singer.

Ayon sa tweet ni Gary V, “Parang I still can’t believe this. I’ll never forget how I would always wait to hear his parts in ASAP. He always got to prove why he was Pilipinas Got Talent’s champion. I always always always would try to encourage him to keep shining. Sing for Jesus when you see Him Jovit.”

Sa isang banda, talagang tila buhay at kamatayan ni Jovit ang pag-awit. Buong buhay niya ay kumakanta na siya, hanggang sa huling sandali bago siya ma-stroke muli at mag-suffer ng aneurysm, pag-awit pa rin ang ginawa niya.

Base sa kuwento ni Jerry Telan, nag-manage rin kay Jovit at kunsaan, dumalaw sila sa Batangas kunsaan ito nakaburol, ang mga magulang, lalo na ang ina raw ni Jovit ang talagang tila hindi makapaniwala sa mga nangyayari na tila napapatanong. Dalawa nga namang anak niya ang biglaang nawala.

Ang nakababatang kapatid na lalaki rin ni Jovit may tatlong taon ang nakararaan ay bigla rin pumanaw. At ngayon nga, si Jovit sa edad na 29.

Dyowa ni Alfred napagkamalang si Marian

Aba, humahataw rin pala ang actor/councilor na si Alfred Vargas sa TikTok. Ang sipag pala nitong mag-post sa kanyang TikTok account at meron na rin halos half million followers.

Ang daming nagkagusto sa TikTok post niya kasama ng kanyang Misis na si Yasmine Espiritu-Vargas.

Umaabot na ng 1.6 million o baka as of this writing, kulang 2 million na ang views nito. Good vibes ang mga netizens sa kanila dalawa. Na ang sweet-sweet pa rin daw at si Yasmine, talagang ang tingin dito ay parang si Marian Rivera o look-alike ni Marian sa ganda.

“Kamukha po ni Marian Rivera ung asawa nyopo pag naka smile.”

“Luv this couplez ewan ko ba kinikilig ako pag sila nkikita ko.”

“Super ganda ni Yasmine ngayon.”

“Parang si @MarianRivera.”

META: Umaani ng mga million views ang Tiktok post ni Alfred Vargas kasama ang ang kanyang Misis na si Yasmine Espiritu-Vargas. Ang sweetness nilang mag-asawa at pagkakahawig nito kay Marian Rivera ang karamihan sa mga comments.