Nagsisi sa paghuhubad: Walang dignidad, nakamamatay – Rica Peralejo

Naging open si Rica Peralejo sa pag-amin na pinagsisihan niya ang paghuhubad, o maging sexy star sa showbiz. Dala lang daw `yon ng pangangailangan ng pamilya.

Naghubad nga si Rica noong 2001 sa pelikulang ‘Balahibong Pusa’ sa Viva Films. Nasundan pa ng ‘Sa Huling Paghihintay’, ‘Dos Ekis’, ‘Tatarin’, ‘Hibla’.

Nakipagsabayan si Rica noon sa mga hubadera na sina Joyce Jimenez, Patricia Javier, Sunshine Cruz, Raven Villanueva, Katya Santos, Maui Taylor.

Sa podcast na Surprise Guest with Pia Arcangel, kinuwento ni Rica na hindi naging madali ang buhay niya dahil sa edad na 12 ay kinailangan na niyang magtrabaho. Ang negosyong fishery ng kanyang ama ay nalugi at nawala dahil sa pagsabog noon ng Mount Pinatubo.

“It had that big effect on me. First of all that I had to start early in life, like no one should be carrying that much of a load at 12 years old. And you don’t know that when you’re 12. You’re just like doing stuff. That’s one. Second is when I turned into a sexy star. From wholesome image, gumawa ako ng movies or I had to bear some flesh and all that. That takes away from the dignity of a woman,” sabi ni Rica.

Para kay Rica, hindi raw tama ang kanyang nararamdaman noong mga panahong gumawa siya ng mga sexy movies kunsaan nag-topless siya at nakipaglampungan siya sa mga eksena. Kaya raw nagkaroon siya ng kung anu-anong bisyo para lang mapagtakpan ang frustrations niya sa kanyang sarili.

“Back then of course ang iniisip ko lang, ‘Nagtatrabaho lang po ako.’ Totoo pa rin naman ‘yon na nagtatrabaho lang din naman talaga ako. But this is our body. This is the age of knowing na our bodies, it’s very important to our wholeness. Hindi siya puwedeng iniisip mo lang or emotionally stable ka lang. Dapat integrated, pati ‘yung physical. So siyempre may effect ‘yun sa akin.

“Through the years, the way that I would address this is like, ‘Let’s keep working, let’s keep working. Let’s just do whatever we need to do to survive.’ Pero deep down inside namamatay na ako, and I would cover it up with relationships, a whole lot of drinking, partying. It was a very difficult kind of life. Hindi naman ako normal na bata na nag-e-eskuwela lang, tapos sinasabi ng magulang na ganito. Ibang iba ‘yung buhay ko.”

Iniwan din ni Rica ang pagiging sexy star at tinapos niya ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Nagkaroon ng sariling pamilya si Rica. Kinasal siya noong 2010 kay Joseph Bonifacio at meron silang dalawang anak. Naging in-active na sa showbiz si Rica dahil sa pag-asikaso nito sa kanyang pamilya. (Ruel Mendoza)