Michael Concio Jr. hari ng 6th Kamatyas chess

WAGI si International Master Michael Concio Jr. kontra Woman IM Marie Antoinette San Diego sa ninth at final round para makopo ang titulo sa 6th Kamatyas Rapid Invitational Chess Tournament 2022 nitong Sabado sa 3rd floor Building B ng SM City Sucat sa Paranaque.

Lumikom siya ng walong puntos sa nine outings para ibulsa ang P30K cash prize sa International Chess Federation rated tournament na may basbas ng National Chess Federation of the Philippines.

Olats si Concio sa sixth round laban kay IM Ronald Dableo, pero pinisak niya sina Fide Master Jeth Romy Morado, National Master Christian Mark Daluz at San Diego sa huling tatlong laro upang makuha ang kampeonato.

Naiuwi nina Dableo at IM Angelo Young ang mga premyong P10K at P7K para sa second at third placers, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)