Mga fan nagwala sa galit: Daniel event sa probinsya nagkagulo

Galit na galit ang mga fan sa event coordinator ng isang brand ng alak na si Daniel Padilla ang endorser.

Sa tweet ni @notchandria, tinalakan niya ang hindi raw makatarungang pagtrato ng coordinator at ng buong team nito, sa personal appearance ni Daniel para sa promo ng alak.

Bukod sa nabasa na sila ng ulan dahil sa paghihintay, matindi rin ang naranasan nilang siksikan, at ang pinakamasaklap, binawi rin ang chance na makapag-photo op sila kay Daniel.

“Anong trip ‘yon Emperador nabasa ng ulan mga fans tapos parang wala lang sa inyo? ‘Yung photo op nalang ‘di pa napagbigyan kung tutuusin dalawang beses pumila mga ‘yan para sa slot na makapagpa-picture sila tapos ganon-ganon lang? Tangi@# nakakagalit ha ni plan b wala kayo?

“’Yan ang unang unang mall show ni DJ sa provincial area, sobrang daming nag-expect na fans diyan since mga hindi makapunta ng Manila mga ‘yan, tapos ganyan lang pala? Oo na umulan na pero talagang wala kayong alternative na pwedeng ginawa sa mga fans binasa nyo lang sa ulan ayos pala!”

Sa isa pang tweet, naka-tag ang video footage na kuha sa event kung saan dagsa ang maraming tao at napapalibutan ng maraming security personnel at bodyguards ang Teen King.

Nagsumbong ang ilang mga dismayadong mga tagahanga ni Daniel na nasa event dahil sa pangyayari.

Ramdam ni Daniel ang himutok ng mga fan dahil naka-follow ito sa talak ni @nocthandria, pero ayaw sumawsaw ng aktor sa comment.

Vhong todo bonding sa mga anak

Bumawi nang husto si Vhong Navarro sa kanyang mga anak, partikular sa love child nito sa dating aktres na si Bianca Lapus. Ito ang tweet ni Bianca matapos syang ma-stress kamakailan lang, dahil sa pagkakalipat sa komedyante sa Taguig City Jail, mula sa poder ng NBI, dahil sa kasong rape na sinampa ni Deniece Cornejo.

Binahagi ni Bianca sa kanyang tweet ang kasiyahan sa pagkakaroon ng temporary freedom ng dating kasintahan.

“Been on hiatus, been very busy attending to personal / family matters. And I decided to just rest my social media first. Medyo checking ako now. Thank you all for your prayers and support. My is very happy nagbabawi ng oras ang mag-aama,” sabi ni Bianca.

META: Todo bonding si Vhong Navarro ngayoon sa mga anak niya, at binalita nga `yan ng ex-girlfriend niyang si Bianca Lapus. Ramdam na nga ang Pasko sa kanilang pamilya.

Gary nawalan ng boses

Milagro ang turing ni Angeli Pangilinan sa pagbuti ng singing voice ni Mr. Pure Energy Gary Valenciano.

Tweeet ng misis ni Gary, ilang araw raw na walang boses ang kanyang mister. Nag-alala sila sa kundisyon ni Gary, na maaring makansela ang mga raket nito.

Pero nakuha raw sa gamot at injection na ibinigay kay Gary ng doctor, kaya lumabas ang boses nito.

“What a miracle! Gary had no voice due to some vocal issues and thanks to Dr. Melfred and injections he performed for two events yesterday! One was for @MedTronic and the other @AyalaCorp_1834 with some VIPs in the crowd. I can only praise God!” sabi ni Angeli.