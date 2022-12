Manny Pacquiao dinispatsa Korean martial artist sa UD

Dehins aktibo sa halos apat na buwan si eight division world men’s pro boxing champion Emmanuel ‘Manny’ Pacquiao Sr., pero nagpakitang gilas pa rin sa lona Linggo sa Korea International Exhibition Center sa Ilsanseo-gu, Goyang City, Gyeonggi Province, South Korea.

Ito ay nang manalo si Pacman via unanimous decision laban kay Korean mixed martial arts fighter DK Yoo sa ‘Pacman vs DK exhibition boxing match.

Halos pinaliguan ng 43-anyos Pinoy ring legend ang Koreano sa walang kiyemeng pagpakita pa rin ng tikas sa kasiyahan ng mga miron.

Sa mga naunang round lang nakakasabay ang kapwa kaliweteng si Yoo, pero pagsapit ng Round 5 nagpakita na ng senyales sa paglawlaw ng tuka nito upang tanggapin ang mga banat ni Pacquiao.

Pinabagsak pa ng Pambansang Kamao si Yoo sa sixth round pero na nakatayo pa rin at natapos ang bakbakang malinaw pa sa sikat ng araw na panalo ang dating senador.

Todo ngiti si Pacman tapos ng laban sa natikmang panalo kahit pa isa itong exhibition match lang.

Sa ngayon ay di pa tiyak kung lalaban pa muli si Pacman ng mga exhibition pero bago magsimula ang bakbakan giniiit niyang wala pa siyang planong tumagal sa pagreretiro.

Hinirit na payag siyang harapin ang sinuman kina Americans World Boxing Council/World Boxing Association/International Boxing Federation welterweight champion Errol Spence Jr. at World Boxing Orgnaization welter king Terrence Crawford o.

“Of course, I can fight Crawford,” ani Pacquiao sa FightHype bago sumampa ng lona. “I can fight Terence Crawford or Spence.” (Aivan Episcope)